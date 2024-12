Wie läuft das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel in Freiburg?

Weihnachtsmarkt und Einzelhandel in Freiburg ziehen eine erste Bilanz. Die Bescherung folgt erst nach Heiligabend, doch bereits jetzt lässt sich ein durchwachsenes Fazit ziehen.

Endspurt vor Weihnachten: An den letzten Tagen vor Weihnachten hofft der Einzelhandel in Südbaden noch einmal auf kauffreudige Kundinnen und Kunden. Etwa 121 Milliarden Euro hat der deutsche Einzelhandel dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft erwirtschaftet.

"Das entspricht einem Plus von 1,3 Prozent und setzt den positiven Trend aus den vergangenen Jahren fort", freut sich Peter Spindler. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelverbandes Südbaden und insgesamt zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. Doch durch die Inflation bleibe am Ende kaum etwas übrig. Traditionell machten die Geschäfte von Adventswoche zu Adventswoche mehr Umsatz. Deshalb blickt er zuversichtlich auf die kommenden Tage und Stunden.

Käuferinnen und Käufer sind zurückhaltend

Die hohen Energie- und Lebensmittelkosten sowie der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am vergangenen Freitag gehen auch am Einzelhandel in Südbaden nicht spurlos vorbei. Peter Spindler wundert das nicht. Insolvenzen, Kurzarbeit und Unsicherheiten in der Politik würden die Menschen zum Sparen anregen, sagt er.

Die Leute kaufen gezielter ein. Sie achten noch mehr auf Preisreduzierungen.

Nach dem Anschlag in Magdeburg trauten sich zudem manche Menschen nicht mehr in die Innenstadt oder auf den Weihnachtsmarkt, so Spindlers Wahrnehmung. Die Tage vor Weihnachten sind jedoch traditionell die wichtigsten und kaufstärksten für die Händlerinnen und Händler. 75 Prozent der Händler in Baden-Württemberg gehen trotzdem von starken Einkaufstagen aus.

Peter Spindler erklärt, wie sich der Anschlag in Magdeburg auf den Einzelhandel auswirkt:

Klassiker und Last-Minute-Geschenke

Trotz kaltem Regenwetter ist einen Tag vor Heiligabend einiges los in der Freiburger Innenstadt. Spindler hofft auf die letzten beiden Tage vor Weihnachten. In diesem Jahr hätten viele Menschen in dieser Zeit bereits frei und gingen in die Innenstadt zum Shoppen, sagt er. Vergangenes Jahr fiel der Heiligabend auf einen Sonntag. Da war dann nichts mehr mit Last-Minute-Geschenk am 24. Dezember besorgen.

Was die Menschen so zu Weihnachten verschenken? Auch in diesem Jahr greifen die Kundinnen und Kunden wieder auf altbekannte Weihnachtsgeschenke zurück: Gutscheine, Spielwaren, Unterhaltungselektronik, Bücher und Parfümerie.

Wer kurz vor knapp noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, kann auch selbst eines basteln. Die Freiburgerinnen und Freiburger haben einige kreative Tipps. Eine Umfrage in der Innenstadt:

Freiburger Weihnachtsmarkt gut besucht

Einen Tag vor Heiligabend öffnen die 140 Marktstände auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr zum letzten Mal. Der Veranstalter, die Wirtschaft Touristik und Messe GmbH, zieht eine positive Bilanz. Demnach haben rund 1,33 Millionen Menschen den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr besucht. Das sind etwa 200.000 mehr als 2023. Am besten besucht waren die Adventssamstage. Nach dem Anschlag in Magdeburg stellte die Stadt Freiburg am Samstag Poller auf. Außerdem waren mehr Sicherheitskräfte im Einsatz.