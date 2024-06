Polizisten und Richter beleidigt und bedroht: 28-Jähriger muss ins Gefängnis

per Mail teilen

Das Amtsgericht Waldshut-Tiengen hat einen Mann zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Jahrelang hatte der 28-Jährige Polizisten und Richter bedroht, beleidigt, gestalkt und auf Internet-Plattformen verleumdet.

Vor dem Amtsgericht Waldshut-Tiengen stand heute ein 28 Jahre alter Mann. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er über Jahre hinweg hartnäckig und immer wieder Polizisten und Richter bedroht, beleidigt und via Internet öffentlich verleumdet hatte. Es verurteilte den Mann zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und drei Monaten. "Ich hoffe, dass damit endlich Schluss ist", sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer.

Im Visier des Angeklagten: vor allem ein Polizist

Der 28 Jahre alte Mann ist bereits einschlägig vorbestraft. Mit 19 Jahren hatte er erstmals seine Ex-Freundin bedroht und beleidigt, danach folgten Richter und Polizeibeamte. Insgesamt 38 Einzelfälle wurden in einer Anklageschrift gegen ihn aufgeführt. Ein Beamter, der auch als Nebenkläger auftrat, wurde von ihm besonders ins Visier genommen: Der Polizist war an einer regulären Hausdurchsuchung im Wohnhaus des Angeklagten beteiligt. Es ging um den Verdacht des illegalen Waffenbesitzes.

Nach der Durchsuchung im Jahr 2020 begann eine Welle von Beschimpfungen und eine perfide Verleumdungskampagne: Auf Internetplattformen bezeichnete der Verurteilte den Polizisten als pädophil. Er veröffentlichte Bilder des Polizisten zusammen mit dessen Tochter, mit Name und Wohnort. Die Community soll er aufgefordert haben, den Polizisten zur Rechenschaft zu ziehen. Auch wurde ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Für den Polizisten und seine Familie hatte das schwerwiegende Folgen. Die Videos sind immer noch zu finden, sagt er.

Anwältin: "Mandant ist traumatisiert"

Wiederholte Versuche, die Videos dauerhaft und überall zu löschen, seien gescheitert, so Christina Gröbmayr, die Anwältin des Polizisten. Sie kritisiert, dass Stalking im Internet von den Justizbehörden noch nicht schnell und effektiv genug verfolgt werde. Ihr Mandant sei traumatisiert, sagt die Anwältin. Er habe sich wegen der Vorfälle versetzen lassen. Schlussendlich forderte die Nebenklage eine Freiheitsstrafe von deutlich über drei Jahren.

Bedrohen, bloßstellen, belästigen: Hass im Netz betrifft auch Polizisten und Richter. Ein Cybermobbing-Fall wurde nun am Amtsgericht Waldshut-Tiengen verhandelt. SWR

Angeklagter berief sich weiter auf Gedächtnislücken

Der Angeklagte äußerte sich im Vorfeld des Urteils zu den Vorwürfen im Gerichtssaal. Er sagte, er könne sich nach einem schweren Sturz im Frühjahr an nichts erinnern. Es täte ihm jedoch leid, was dem Polizisten angetan worden sei. Es sei furchtbar und unvorstellbar, dass so etwas hätte passieren können und dass Konzerne wie Google die Opfer nicht geschützt hätten.