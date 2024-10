Reporter Stefan Schlegel interviewt Student in Freiburg SWR

So ein kleines bisschen gehört Stefan Schlegel schon zum Ambiente, wenn er mal wieder über den Münsterplatz in Freiburg läuft und mit Menschen ein paar knifflige Alltagsfragen bequatscht, um daraus eine "Weisheit der Straße" für SWR 1 zu basteln. "Hat ein bisschen was von Sokrates für Arme" sagt er und freut sich, dass er so sein Philosophiestudium vor der Brotlosigkeit retten kann.

Ansonsten sind seine Themen als Reporter bunt gemischt. Das geht von Zungenbrechern, über den letzten Aschenplatz in Südbaden bis zum Literaturhaus Freiburg. Und das auf allen Ausspielwegen.