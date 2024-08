Der Japankäfer ist in Baden-Württemberg auf dem Vormarsch. Nachdem im Juni eine Käfer-Population bei Basel entdeckt worden ist, war das nur noch eine Frage der Zeit. Seither sind in Freiburg vier Japankäfer und einer in Ludwigsburg gefunden worden. Der gefrässige Schädling sieht aus wie ein Mini-Maikäfer und treibt Landwirten und Gärtnern den Angstschweiß auf die Stirn. Denn dort, wo er sich ausbreitet, frisst er alles kahl. Die Behörden im Land haben reagiert und inzwischen rund 100 Lockfallen in Baden-Württemberg aufgehangen, die jede Woche kontrolliert werden.