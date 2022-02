SWR SWR -

Marion Eiche

Sie ist eine waschechte Badenerin, in Mannheim geboren und in Emmendingen aufgewachsen. Nach einer Hotelfachlehre und einem Romanistikstudium, nach der Schweiz, Italien und Frankreich, ist sie nun seit vielen Jahren ein stolzes Freiburger Bobbele.

1998 hat sie ihre Arbeit beim SWR in Freiburg aufgenommen, viele Jahre im Regionalbüro Offenburg den Eurodistrikt beobachtet und über die Grenze geschaut. Jetzt wieder im Funkhaus in Freiburg moderiert sie und macht Nachrichten. Als Reporterin saust sie vom Schwarzwaldbauernhof zum Einzelhandelsverband, von der Kripo zur betroffenen Mutter, vom Rhein ins Dreisamtal. Abba hört sie am liebsten in der Badewanne. Skifahren bei Sonnenschein oder mit Ehemann und Töchtern auf Tour gehen, das macht sie glücklich.