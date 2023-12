Fischgemetzel am Hochrhein - Warum tausende Aale jährlich sterben

Tausende Aale sterben in den Flusskraftwerken am Rhein jährlich. Sie geraten in die Turbinen, weil technischer Fortschritt zwar seit Jahren gefordert, aber nicht installiert wird.

Von einem regelrechten Fischgemetzel in Flüssen wie dem Rhein sprechen Fischereiverbände in Deutschland und der Schweiz. Sie kritisieren, dass in Kraftwerken und Staustufen zu viele Fische verendeten und seit Jahren zu wenig dagegen unternommen werde. Aale, schwer verletzt oder verstümmelt. Brutale Bilder, die so selten gefilmt worden sind. Von einem Massensterben, das jeden Winter aufs Neue stattfindet.

Tod in der Turbine

Die Fische sterben in den Turbinen der insgesamt 21 Flusskraftwerke am Rhein. Sie zermalmen die Fische auf dem Weg zum Meer. Dabei helfen dem Aal auch keine Fischtreppen. Und Schutzanlagen wie elektrisch geladene Sperrgitter fehlen überall. Die Aale werden in die Turbinen der Flusskraftwerke hineingespült.

50.000 junge Aale werden jährlich im Bodensee ausgesetzt

Ausgangspunkt des Problems: der Bodensee. Hier setzen deutsche Fischer jährlich rund 50.000 Jungaale aus. Für den Fang gelten in Deutschland Sonderrechte. Anders in der Schweiz. Um die Tierquälerei zu beenden fordert der Schweizer Fischereiverband seit langem ein Besatzverbot für Aale.

Uneinigkeit zwischen Schweizer Fischereiverband und Landesfischereiverband Baden-Württemberg

Der Schweizerische Fischereiverband macht Deutschland für das qualvolle Massensterben von Aalen im Rhein verantwortlich. Ein Grund sei das Aussetzen von Jungaalen im Bodensee. Wenn die ausgewachsenen Aale versuchen zu ihren Laichpätzen ins Meer zu schwimmen, verenden sie zu Tausenden an den Kraftwerke im Rhein. In diesem Jahr konnte dies unweit von Jestetten im Kreis Waldshut von Fischern auch gefilmt werden.

In Baden-Württemberg lehnt der Landesfischereiverband die Schweizer Forderung nach einem Besatzverbort weiter strikt ab. Argumentiert wird wie folgt:



"Aale würden den größten Teil ihres natürlichen Verbreitungsgebietes verlieren und für Wasserkraftbetreiber würde die Verpflichtung zum Bau funktionierender Fischschutz- und Fischabstiegsanlagen entfallen."

Ausblick: Ohne technischen Fortschritt an den Rheinkraftwerken werden Aale auch im nächsten Winter hier wieder qualvoll verenden.

Opfer von häuslicher Gewalt oder Vergewaltigungen sollen besser geschützt werden. Dazu hat die Uniklinik in Straßburg eine spezielle Anlaufstelle eingerichtet. Sie soll die Wege zur Anzeige solcher Straftaten leichter machen. Gerade erst haben Klinik und Justiz ihre Zusammenarbeit in diesem Bereich verbessert. Die neue Anlaufstelle soll die Gewaltopfer empfangen und begleiten.

Außerdem hat Dreiland Aktuell auch über Beat Jans, den Regierungspräsident im Basler Rathaus berichtet. Er wurde jetzt in die Schweizer Bunderegierung gewählt. Beat Jans ist der erste Basler Politiker in der Schweizer Regierung seit 50 Jahren. In Basel feiert man das auch mit Blick darauf, dass die Bedeutung der Schweizer Städte durch ihn gestärkt wird. Südbadens Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hat gute Erfahrungen mit dem Basler Politiker und setzt große Hoffnungen auf den europafreundlichen Mann in der Schweizer Bundesregierung.