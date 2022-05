Wattestäbchen-Brand nicht wegen Tiktok-Trend

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) ist wohl nicht auf einen Internet-Trend zurückzuführen. Das teilte die Polizei dem SWR auf Nachfrage mit. Am 9. Mai war in einer Wohnung in Ditzingen ein Schaden von rund 350.000 Euro entstanden, weil eine 14-Jährige ein Wattestäbchen angezündet und in einen Mülleimer geworfen hatte. In den sozialen Netzwerken wie Tiktok kursieren Videos zum Zündeln mit Wattestäbchen. Als Brandursache nannte eine Polizeisprecherin jetzt aber jugendlichen Leichtsinn, der nichts mit dem Internet-Trend zu tun habe. Die 14-Jährige sei davon ausgegangen, dass das Wattestäbchen erloschen war. Bis die Familie wieder in ihre Wohnung einziehen kann, könnte es laut Feuerwehr noch Monate dauern.