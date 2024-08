1) Ich steuere mein Zuhause per Sprachsteuerung, meine Smart-Watch trackt jeden Schritt von mir, nach Feierabend setze ich mir die VR-Brille auf und sobald es selbstfahrende Autos gibt, mache ich ein Nickerchen am Steuer. Und wenn es rumst, gibt es ja „eCall“. Technik regelt alles!

2) Smart-TVs sind schon sehr entspannt, ich liebe, dass ich neue Songs per Erkennungsfunktion finden kann und mein Handy sollte zumindest nicht ganz von vorgestern sein. Im Auto hilft mir das Spurhalte-System manchmal ‒ und wie schnell kocht man bitte mit Induktion?! Technik ist in vielen Bereichen einfach nützlich!

3) Moderne Messenger sind mir zu stressig, wer was von mir will, soll mich auf meinem alten Handy anrufen. Wenn ich mal ins Internet gehe, dann nur, um Nachrichten bei SWR Aktuell zu lesen. Mein Auto ist schon älter, aber zumindest kein Oldtimer. Ich brauche keine moderne Technik in meinem Leben!

4) Ich habe kein Internet, zur Unterhaltung lese ich ein Buch, wer braucht schon einen Fernseher. Am liebsten spiele ich Brettspiele, meine Freunde erreichen mich nur per Festnetz, am liebsten per Brief. Moderne Technik, hör‘ mir bloß auf!