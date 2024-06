Abkochgebot in Althütte: Behörde gibt für Trinkwasser Entwarnung

Wegen des Hochwassers mussten Menschen in Teilen des Rems-Murr-Kreises Trinkwasser abkochen. Nun hat das Landratsamt Entwarnung gegeben.

Das Trinkwasser in Althütte (Rems-Murr-Kreis) muss nicht mehr abgekocht werden. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Das Trinkwasser könne wieder ohne Bedenken verwendet werden. Anlass für das Abkochgebot war das Hochwasser. In mehreren Kreisen in der Region erließen deshalb Behörden die Anweisung, das Trinkwasser abzukochen, beispielsweise auch in Böblingen.

Schlichenweiler: Kein Abkochgebot für das Trinkwasser mehr

Zuletzt war im Rems-Murr-Kreis der Teilort Schlichenweiler noch von dem Abkochgebot betroffen. Die letzte Trinkwasseruntersuchung sei aber unauffällig gewesen. "Somit sind alle Abkochgebote des Trinkwassers im Rems-Murr-Kreis aufgehoben", teilte die Behörde mit.