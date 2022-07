Polizei findet zwei tote Männer in Stuttgart: War es ein Streit im Gastromilieu?

per Mail teilen

Nach dem Fund zweier Leichen stellen sich der Stuttgarter Polizei noch viele offene Fragen. Die persönlichen Umstände könnten Anhaltspunkte liefern.

Die Polizei hat am Montag zwei Tote in der Stuttgarter Innenstadt gefunden. Nach SWR-Informationen soll es sich um den Betreiber und einen ehemaligen Betreiber der Szene-Restaurants "Valle" und "Perbacco" handeln. Die beiden Männer wurden in einem Büro im Untergeschoss unter einem Restaurant unweit der Theodor-Heuss-Straße gefunden.

Die Spurensicherung untersucht den Tatort im Büro eines Szene-Restaurants in der Stuttgarter Innenstadt. Dort wurden zwei tote Männer gefunden. 7aktuell

Die Kriminalpolizei stellte bei beiden massive Verletzungen durch scharfe Gegenstände fest - laut Polizei könnte es sich dabei beispielsweise um Messer, Glasscherben oder Scheren handeln. Möglicherweise sind die beiden 53-Jährigen in einen heftigen Streit geraten.

Polizei: Bislang keine Hinweise auf organisierte Kriminalität

Zur Identität der Toten sowie zu den Hintergründen hält sich die Polizei bislang bedeckt. Sie hatte die Männer aufgrund eines Zeugenhinweises entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt, am Dienstag sollen weitere Zeugen befragt werden. Hinweise auf organisierte Kriminalität gebe es bislang nicht. Auch vermutet die Polizei nach jetzigem Ermittlungsstand keine weiteren Beteiligten. Die Leichen der beiden 53-Jährigen sollen am Mittwoch obduziert werden.

Laut Polizei gibt es keinen Zusammenhang zu einer toten Frau, die auch am Montag in einem Parkhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt gefunden wurde.

