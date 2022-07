Drei Tote in Stuttgart an verschiedenen Orten gefunden

In Stuttgart sind am Montag gleich drei Tote gefunden worden, bei denen ein Verbrechen vermutet wird. Zwei Tote wurden in der Innenstadt und eine Tote in Bad Cannstatt entdeckt.

Nach einem Zeugenhinweis und einer Vermisstenmeldung hat die Polizei in Stuttgart am Montag insgesamt drei Tote gefunden. Die Polizei bestätigte zwei 53-jährige Tote, die in einem Gebäude in der Innenstadt aufgefunden wurden, sowie eine 32-jährige tote Frau in Bad Cannstatt. Zwischen den beiden Fällen besteht laut Polizei kein Zusammenhang.

Polizei fand Tote nach Zeugenhinweis

Die Kriminalpolizei stellte bei den beiden Toten in der Innenstadt massive Verletzungen fest. In dem Gebäude befindet sich ein Restaurant, die Toten wurden nach Polizeiangaben im Untergeschoss gefunden. Die Polizei ist aufgrund eines Zeugenhinweises vor Ort gewesen. Demnach laufen die kriminaltechnischen Untersuchungen und Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Todesumständen.

Blick auf den Polizeieinsatz von oben. SWR

Tote Frau wurde am Morgen als vermisst gemeldet

Die tote Frau wurde in einem Parkhaus gefunden. 7aktuell.de

Die in Bad Cannstatt tot aufgefundene 32-Jährige war am Montagmorgen als vermisst gemeldet worden, so die Polizei in einer Mitteilung. Beamte hatten demnach am Vormittag den Leichnam der Frau in einem Auto im Parkhaus des Autoherstellers Mercedes-Benz entdeckt. Ein Sprecher von Mercedes-Benz teilte der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart am Montagabend mit, dass es sich bei dem Parkhaus um ein Mitarbeiterparkhaus des Konzerns in der Alten Untertürkheimer Straße handelte. Dieses liegt nur unweit vom Konzernsitz des Unternehmens entfernt. Weitere Angaben machte der Sprecher nicht. Zuvor hatte "Bild" darüber berichtet.

Die Polizei geht auch in diesem Fall von einem Tötungsdelikt aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.