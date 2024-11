Am Donnerstagabend ist in Schorndorf ein 78-jähriger Mann bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er war in den Gegenverkehr geraten. Zwei weitere Personen wurden dabei verletzt, eine schwer.

Bei Schorndorf ist am frühen Donnerstagabend ein 78-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall gestorben. Zwei weitere Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich bei Schorndorf-Haubersbronn auf der Landstraße 1150, der Steige nach Welzheim. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Frontale Kollision mit Auto im Gegenverkehr Der 78-Jährige war in Fahrtrichtung Welzheim unterwegs. In einer langgezogenen Kurve geriet er laut Polizei aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort pralle der Fahrer zunächst auf das Heck eines anderen Autos. Dann kollidierte er frontal mit einem weiteren Fahrzeug. Anschließend fuhr noch ein viertes Auto, das nicht rechtzeitig bremsen konnte, in die zusammengeprallten Fahrzeuge hinein. Eines der Autos begann zu brennen, herbeieilende Helfer konnten die Flammen aber schnell löschen. Sachverständiger soll Ursache für Unfall klären Der 78-jährige Fahrer, der von der Fahrbahn abgekommen war, saß allein im Auto und wurde tödlich verletzt. Der Fahrer des Autos, mit dem der 78-Jährige frontal zusammengestoßen war, wurde leicht verletzt, seine Beifahrerin schwer. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf mindestens 54.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat einen Sachverständigen beauftragt, der den Unfallhergang klären soll.