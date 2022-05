Klimaaktivisten blockieren B27

per Mail teilen

Klimaschützer der Bewegung "Letzte Generation" haben am Montagmorgen in Stuttgart zeitweise die Obere Weinsteige (B27) blockiert. Bei der Aktion unter dem Motto "Stoppt den fossilen Wahnsinn" habe sich einer von drei Aktivisten die Hand mit Sekundenkleber auf die Fahrbahn Richtung Innenstadt geklebt, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr rückte an, um den Demonstranten, der auf der Fahrbahn klebte, loszulösen. Die Blockade dauerte etwa 45 Minuten, es bildete sich ein Stau.