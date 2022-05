Klimaaktivisten blockieren Straßen in Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg

per Mail teilen

Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Montagmorgen mehrere Straßen in Baden-Württemberg blockiert. Dabei griffen die Aktivisten zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Mitglieder der Initiative "Letzte Generation" haben im Berufsverkehr am Montagmorgen die B27 in der Stuttgarter Innenstadt blockiert. Laut Polizei hatten sich drei Personen auf die Fahrspur zwischen Charlottenplatz und Schlossplatz gesetzt. Einer der Aktivisten hat sich bei der Aktion unter dem Motto "Stoppt den fossilen Wahnsinn" nach Polizeiangaben seine Hand mit Sekundenkleber auf die Fahrbahn geklebt. Die Feuerwehr rückte an, um den Demonstranten loszulösen. Mit der Aktion protestierte die "Letzte Generation" gegen Lebensmittelverschwendung und für mehr Klimaschutz.

Da es sich nicht um eine angemeldete Versammlung gehandelt habe, habe man sie aufgefordert, die Fahrbahn zu verlassen. Wie eine Polizistin sagte, sind zwei Aktivisten auf den Gehweg getragen worden. Die Blockade war nach einer halben Stunde beendet, es gab Verkehrsbehinderungen.

Blockaden auch in Karlsruhe und Freiburg

Auch in Karlsruhe haben sechs Aktivistinnen und Aktivisten am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der Abfahrt Kühler Krug aus Richtung Pfalz kommend die B10 für kurze Zeit lahmgelegt. In Fahrtrichtung Westen bildete sich auf der Südtangente ein Rückstau.

Die Polizei ließ die Aktivisten zunächst gewähren. Zwei Personen, die sich mit Sekundenkleber an der Fahrbahn festgeklebt hatten, mussten abgelöst werden. Der Verkehr wurde rückwärts aus der Abfahrt abgeleitet.

Auch auf Twitter machte die Initiative "Letzte Generation" auf ihre Aktionen in BW aufmerksam.

Eine weitere Straßenblockade gab es am Montagmorgen in Freiburg auf der B31 Richtung Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Es hatten sich mehrere Personen auf der Straße festgeklebt. Der Verkehr werde umgeleitet, heißt es in einer Mitteilung. Die Versammlung wurde mittlerweile aufgelöst.

Bundesweite Aktionen

Die Gruppe "Letzte Generation" blockiert seit Monaten deutschlandweit immer wieder Straßen und Autobahnen - in Baden-Württemberg beispielsweise in Freiburg, Stuttgart und Heidelberg. Sie fordert ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine Agrarwende, um Treibhausgase zu mindern.