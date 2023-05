SWR Sommerfestival: Open-Air-Premiere des neuen Stuttgart-Tatorts

Nach Tagen mit viel Sonnenschein und vollem Programm auf dem Schlossplatz in Stuttgart geht das SWR Sommerfestival am Montagabend in die letzte Runde. Die Tatort-Premiere wartet auf die Gäste.

Das viertägige SWR Sommerfestival endet am Abend mit einer Open-Air-Premiere des neuen Stuttgart Tatorts "Vergebung". Im Ehrenhof des Neuen Schlosses kann das Publikum die bekannten Tatort-Kommissare nicht nur auf der Leinwand, sondern auch persönlich auf der Bühne erleben. Vor der Premiere konnten sich die Gäste tagsüber in einem der Festivalzelte beim Tatort-Game spielerisch als Ermittler üben. Außerdem waren auf der kostenlosen Festivalmeile neben musikalischer Unterhaltung viele Mitmachaktionen geboten. Funkhaus mit VR-Brillen entdeckt Ein Highlight auf der Festivalmeile war das Aufsetzen der VR-Brille. Damit konnten Besucherinnen und Besucher das SWR Funkhaus in Virtual Reality und 3D erleben. Die unterschiedlichen Räume haben zu einer individuellen Entdeckungstour eingeladen. Bei der SWR Fakefinder-Challenge ging es auf die Jagd nach Fake-News. Das Lernangebot von "Planet Schule" half beim "Lernen mit Spaß".