Der SWR und das Land Baden-Württemberg feiern vom 26. bis 29. Mai auf dem Schlossplatz. Es gibt Live-Programm und Mitmachaktionen - vom Moderations-Testing bis zum Tatort-Game.

Das traditionelle "SWR Sommerfestival" beginnt am Freitagnachmittag auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Laut Veranstalter werden bis einschließlich Montag 12.000 Menschen erwartet. Mit dem Festival will der öffentlich-rechtliche Sender zeigen: "Wir sind da für die Menschen, die uns nutzen. Und wir feiern auch gerne gemeinsam mit ihnen", so SWR-Intendant und ARD-Vorsitzender Kai Gniffke.

SWR Sommerfestival: Stars treten Open Air auf

Am Eröffnungsfreitag läuten die beiden DJs Toby Romeo und Felix Jaehn mit Pop Dance und House Musik das Wochenende beim SWR3 Open Air Abend ein.

Der Samstagabend steht im Zeichen der Comedy: Auf die Festivalbühne vor dem Neuen Schloss kommt das "Comedy Clash Promi-Special" mit unter anderem Markus Krebs und Atze Schröder.

Am Pfingstsonntag kehrt mit "SWR1 Pop & Poesie in Concert" die Musik zurück auf die Hauptbühne. Diesmal nimmt das altbekannte Format das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die 80er-Jahre.

Am Pfingstmontag rundet eine Open-Air-Filmpremiere in Anwesenheit der Hauptdarsteller die SWR Sommerfestivaltage ab. In den neusten Ermittlungen der beiden Stuttgarter Tatort-Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz wächst der Verdacht, dass ausgerechnet Gerichtsmediziner Vogt wichtige Informationen im Fall einer im Neckar angeschwemmten Leiche zurückhält.

Alle drei Schauspieler, Richy Müller, Felix Klare und Jürgen Hartmann werden bereits am Nachmittag auf der Kleinen Festivalbühne zum Interview vorbei schauen.



Tatort-Stars Richy Müller und Felix Klare vor einer Tatortpremiere beim SWR Sommerfestival 2022 SWR Ronny Zimmermann

Schlossplatz in Stuttgart: Festivalmeile für die ganze Familie

Auf der sogenannten Festivalmeile kann der SWR tagsüber hautnah und ohne Eintritt erlebt werden. In mehr als zehn Zeltständen wird Mitmach-Programm für die ganze Familie geboten.

So steht zum Beispiel bei "SWR Virtuell" ein exemplarisches Funkhaus zum Erkunden mit VR-Brille bereit und beim Moderations-Testing von SWR Aktuell ein echter Teleprompter. Bei der SWR Fakefinder-Challenge geht es auf die Jagd nach Fake-News und beim "Tatort Game" können Krimi-Fans schon vor dem offiziellen Start das KI-getriebenen Chat-Spiel ausprobieren.

Telepromter-Challenge beim SWR Sommerfestival 2021 SWR Ronny Zimmermann

Neben weiteren Angeboten, unter anderem auch vom Land Baden-Württemberg im THE LÄND-Container, findet auf der Kleinen Festivalbühne schon tagsüber Musik- und Kultur-Programm statt.

Komplettes Festivalprogramm online

Alle Infos zu den Öffnungszeiten, dem Ticketverkauf für die Abendveranstaltungen und dem kompletten Tagesprogramm findet sich online.