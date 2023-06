Sindelfingen schaltet neue Melde-Hotline für Bürger

In Sindelfingen können Bürger Ordnungswidrigkeiten künftig per Hotline an das Ordnungsamt melden. Die Stadt bietet seit Anfang Juni diesen Service an.

Ordnungswidrigkeiten und Beschwerden können in Sindelfingen (Kreis Böblingen) seit Anfang Juni direkt per Telefon an das Ordnungsamt gemeldet werden. Dies teilte die Stadt am Mittwoch mit. Eine Lärmbelästigung, ein Müllverstoß, aggressives Betteln oder Parken im Parkverbot - Wer etwas melden will, könne künftig rund um die Uhr eine Hotline des Städtischen Vollzugsdienstes anrufen, so die Stadt Sindelfingen. Zu hören sei dann eine Bandansage mit der Bitte, die eigenen Kontaktdaten und den Sachverhalt auf das Band zu sprechen. Der Vollzugdienst höre die Nachrichten regelmäßig ab und werde sie dann bearbeiten. Dringende Fälle sollen dennoch weiterhin der Polizei gemeldet werden Carsten Röhrle, stellvertretender Leiter des Sindelfinger Ordnungsamts, betont, dass Bürgerinnen und Bürger sich in dringenden Fällen trotzdem weiterhin an die Polizei wenden sollen. Die Notwendigkeit der Hotline begründet Röhrle in steigenden Fallzahlen gemeldeter Verstöße und mit der besseren Dienstleistung durch das Angebot. "Wir haben verstärkt Meldungen von Bürgern zu Lärmbelästigungen, aber vor allem auch Müllverstößen." Erst 2020 hat die Stadt Sindelfingen laut Carsten Röhrle den Ordnungsdienst neu aufgestellt. Dieser bearbeite seither Themen wie Lärmbelästigung, Müll, schwere Parkverstöße und entlaste die Polizei. Mit der Hotline kommt nun ein weiteres Tool zur Ahndung von Verstößen hinzu.