In Stuttgart-Weilimdorf kam es in einem Linienbus zu einer Prügelei. Der Fahrer musste die Fahrt kurzzeitig unterbrechen. Eine beteiligte Frau musste verletzt ins Krankenhaus.



Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Samstag in einem Bus der Linie 90 im Stadtteil Hausen in Stuttgart-Weilimdorf gekommen. Dort gerieten fünf Personen während der Fahrt in eine Schlägerei.

Schlägerei in Bus in Hausen-Weilimdorf

Laut Polizei rief der Busfahrer gegen Nachmittag die Bus-Leitstelle an und teilte mit, dass es im Bus eine Schlägerei gebe. An dieser sollen sechs bis sieben Personen beteiligt sein.

Bus stoppt, Beteiligte gehen weiter aufeinander los

Der Busfahrer stoppte kurz darauf die Fahrt, was laut Angaben die Schlägerei nicht auflöste. So sollen die Einsatzkräfte bei ihrer Ankunft zum Teil tumultartige Szenen vor dem Bus vorgefunden haben. Nach Polizeiangaben waren insgesamt fünf Personen in die handfeste Auseinandersetzung verwickelt.

Nach Prügelei im Bus: Linie für eine Stunde unterbrochen

Neben Einsatzkräften aus Stuttgart war auch ein Streifenwagen aus dem Landkreis Ludwigsburg vor Ort. Gemeinsam konnten die Konfliktparteien voneinander getrennt werden. Eine am Konflikt beteiligte Frau musste mit Verletzungen ins Krankenhaus transportiert werden.

Weil der Bus in einer durch eine Baustelle verengten Straße anhalten musste, war der Betrieb der Linie 90 für eine Stunde gesperrt.