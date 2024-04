Rageroom in Kornwestheim

Der Freund hat den Lieblingswoll-Pulli in der Waschmaschine schrumpfen lassen, die Kids machen all das, was sie nicht sollen und das Auto ist nicht angesprungen. Es gibt einfach Tage, da könnte man alles gegen die Wand klatschen. Wer kennt das nicht!?! Und wo lasse ich dann meine Wut raus? In Kornwestheim gibt es seit geraumer Zeit einen sogenannten Rageroom – also einen Raum, wo man so richtig die Wut rauslassen kann, alles kleinschlagen darf, was extra um einen rum aufgestellt wurde. Aber wer nutzt das so und warum?

Abmod.: Beitrag von Aita Koha für SWR1.