Neue Wege, Touren-Beratung und Checks für Fahrräder – so sollen die Leute im Rems-Murr-Kreis Lust bekommen, für den Weg zur Arbeit oder Schule aufs Rad umzusteigen.

Das Rad als Alternative zur Bahn während der Streckensperrungen: Ab 12. Mai bis 29. Juli fahren keine Züge zwischen Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) und Stuttgart-Bad Cannstatt. Im Rahmen der Bauarbeiten für die Digitalisierung der Bahnstrecke hat die Deutsche Bahn ein Ersatzkonzept vorgestellt, Busse sollen als Ersatz für S-Bahnen und Regionalzüge fahren.

Umstiegskonzept der Initiative Radkultur

Eine Alternative zum Ersatzverkehr mit Bussen könnte der Umstieg aufs Fahrrad sein. Die Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg hat zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Baden-Württemberg (ADFC) und den Städten Fellbach, Stuttgart und Waiblingen Ideen erarbeitet, die es Menschen erleichtern sollen, mit dem Fahrrad zu pendeln. Matthias Zimmermann, Landesvorsitzender des ADFC betont die besondere Situation während der Bauarbeiten.

„Bisher gab es noch nie geplant so eine dramatische Unterbrechung im Bahnverkehr in Baden-Württemberg.“

Diese Situation biete aber auch die Chance, den Umstieg aufs Rad für viele Menschen zu beschleunigen. Der ADFC wolle deshalb den "Rückenwind" nutzen und den Menschen den Umstieg aufs Rad erleichtern. Deswegen habe der ADFC ein breites Touren- und Beratungsangebot erarbeitet. Verkehrsminister Winfried Hermann bezeichnete die Streckensperrung als Herausforderung für die Menschen in der Region. Viele müssten ihre Mobilitätsroutine durchbrechen. Ihnen könnten die neuen Angebote nutzen.

„Wir helfen den Pendlerinnen und Pendlern, den Stau auf den Straßen zu umgehen und das Fahrrad für sich zu entdecken.“

Routenvorschläge und Gruppenfahrten

Wie komme ich von Waiblingen nach Fellbach oder von dort nach Stuttgart? Wie lange dauert das? Auf der Seite radkultur-bw.de gibt es Antworten auf Fragen wie diese und auch eine Karte mit Routenvorschlägen. Wer sich nicht traut, allein loszuradeln, kann sich vom 15. bis 26. Mai einer geführten Tour anschließen, immer montags bis freitags zwischen 6:30 und 8 Uhr.

Der ADFC bietet auch individuelle Beratungen online an. Wer einen Vorschlag etwa für die Strecke von zu Hause zur Arbeit möchte, kann dort angeben, ob es die ganz direkte Route sein soll, oder lieber eine, auf der weniger Verkehr ist.

An zwei Sonntagen, am 14. und 20. Mai, gibt es in Waiblingen und Fellbach Termine, bei denen alle ihre Fahrräder durchchecken lassen können. Mechanikerinnen und Mechaniker prüfen Bremsen, Licht und Klingel und können kleinere Mängel direkt beheben.

Neue Fahrradstrecken ab 12. Mai

Während der Streckensperrungen vom 12. Mai bis 29. Juli 2023 haben die Städte Waiblingen und Fellbach neue Strecken für Radfahrerinnen und Radfahrer ausgewiesen. In der Stuttgarter Straße in Waiblingen sind temporäre Radspuren geplant, ein Teil der Straße wird zur Fahrradstraße. In Fellbach wird ein Fuß- und Radweg, der wegen Bauarbeiten am Schwabenlandtower unterbrochen war, wieder freigegeben. Eine Nebenstraße wird zur Fahrradstraße.

So könnte es bald zwischen Waiblingen und Stuttgart aussehen: Radfahrer sind auf einem Radschnellweg unterwegs. dpa Bildfunk picture alliance / Swen Pförtner/dpa | Swen Pförtner

Parkplätze für Fahrräder teilweise bewacht

Am Bahnhof Bad Cannstatt und am Hauptbahnhof Stuttgart werden zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gebaut. In Waiblingen ist ein Fahrradparkplatz im Parkhaus "Innerer Weidach" am Bahnhof geplant, in Fellbach auf dem Vorplatz des Freizeitbades F3. Dort können Pendlerinnen und Pendler auf die Stuttgarter Stadtbahn umsteigen. Die beiden Abstellplätze in Waiblingen und Fellbach werden von 6 bis 21 Uhr bewacht.

Wie es mit den neuen Radfahrstrecken nach der Sperrung der Bahnstrecke weiter geht, ist heute noch unklar. Laut ADFC komme es auch darauf an, wie die Menschen die neuen Strecken annehmen