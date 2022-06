Kreise Böblingen und Ludwigsburg: Notrufnummer 110 funktioniert wieder

In den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen funktioniert mittlerweile wieder die Notrufnummer 110. Diese war am Dienstagvormittag zwischenzeitlich ausgefallen. Wie die Polizei mitteilte, konnte das technische Problem behoben werden. Die Störung war wenige Stunden zuvor in beiden Landkreisen aufgetreten. In Notfällen ist normalerweise die Polizei über die 110, Feuerwehr und Rettungsdienst sind über die 112 zu erreichen.