Grausige Entdeckung auf einem Reiterhof in Eberdingen-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg): Unbekannte Täter haben zehn Pferde mit Schnitten und Stichen verletzt.

Bislang Unbekannte haben sich in der Nacht zum Dienstag Zutritt zu den Ställen eines Reiterhofs in Eberdingen-Hochdorf verschafft und mehrere Pferde attackiert. Zunächst wurden in einem Stall zwei Pferde und anschließend in einem zweiten Stall weitere acht Pferde mit Schnitten und Stichen verletzt. Das ist der derzeitige Ermittlungsstand der Polizei. Wie der oder die Unbekannte die Pferde verletzten, ob beispielsweise ein großes Messer benutzt wurde, ist laut Polizei noch unklar.

Ein Pferd schwer verletzt in Tierklinik gebracht

Mehrere Tierärzte versorgten die Tiere am nächsten Morgen. Ein Pferd war so schwer verletzt, dass es in eine Tierklinik gebracht wurde. Über ein mögliches Motiv für die Tat in Eberdingen-Hochdorf ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen.