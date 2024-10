Am Sonntag haben Unbekannte in Murrhardt laut Polizei die Landesvorsitzende der rechtsextremistischen Partei "Die Heimat" angegriffen. Die 34-Jährige wurde dabei verletzt.

Es sollen etwa zehn schwarz gekleidete Menschen gewesen sein, die die Landesvorsitzende der Partei "Die Heimat" in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) angegriffen haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die 34-Jährige sei kurz vor 14 Uhr unterwegs zu einer Veranstaltung in Murrhardt gewesen. In der Nähe des Busbahnhofs sollen sie die Unbekannten umringt und angriffen haben. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem SWR.

Die Frau erlitt Prellungen am Kopf und an den Händen. Die Angreifer flüchteten unerkannt. Die Polizei schließt einen politischen Hintergrund nicht aus und sucht Zeugen. Der Staatsschutz ermittelt. Ein Bekenntnis einer Gruppierung zu der Tat liegt aktuell nicht vor, so die Polizei.

"Die Heimat": Nachfolgepartei der rechtsextremen NPD

Die Partei "Die Heimat" hieß früher "Nationaldemokratische Partei" (NPD) und wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Das Ziel der Partei ist es, die demokratische Ordnung durch einen autoritären Nationalstaat zu ersetzen, heißt es im baden-württembergischen Verfassungsschutzbericht.