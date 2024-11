per Mail teilen

In der Halloween-Nacht hat ein Jugendlicher einen 33-jährigen Mann nach einem Streit mit einem Messer angegriffen. Auch sonst musste die Polizei vermehrt ausrücken.

In Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) wurde ein 33-Jähriger in der Halloween-Nacht von einem Jugendlichen mit einem Messer angegriffen. Laut Polizeiangaben ist dem Angriff ein Streit vorausgegangen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Der jugendliche Täter konnte in der Nacht trotz Fahndung nicht gefunden werden.

Die Polizei hatte im Kreis Esslingen an Halloween auch darüber hinaus einiges zu tun. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen, in dessen Zuständigkeitsbereich der Kreis Esslingen fällt, gab es deutlich mehr Vorfälle als noch in den Vorjahren. Die Polizei sei vermehrt wegen Ruhestörungen augerückt, es kam auch zu Körperverletzungen.

Streit wegen Halloween-Party

Auf der B465 bei Kirchheim in Höhe der Anschlussstelle Kirchheim/Teck-Ost ist die Polizei auf einen Streit zwischen einer Mutter und ihrer 15-jährigen Tochter aufmerksam geworden. Die Tochter war wohl nicht wie vereinbart von einer Halloween-Party nach Hause gekomen. Laut Polizei sei die Mutter aggressiv gewesen und habe sich von der Polizeistreife nicht beruhigen lassen.

Die Mutter griff die Einsatzkräfte an und leistete Widerstand, als sie in Gewahrsam genommen wurde. Eine Polizistin und ein Polizist wurden dabei leicht verletzt.

Zerstörungswut im Rems-Murr-Kreis

Auch in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) musste die Polizei vermehrt ausrücken. In der Halloween-Nacht ist unter anderem ein teures Auto auf einem Parkplatz ausgebrannt. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei Waiblingen geht von Brandstiftung aus.

In eine Parkanlage im Stadtteil Beutelsbach seien zudem Mülleimer und Liegestühle angezündet worden. Bänke, Spielgeräte und weitere Gegenstände wurden den Angaben nach mit Farbe besprüht.