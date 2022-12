Maultaschen im Supermarkt werden teurer

per Mail teilen

Teure Rohstoffe, hohe Energiekosten: Teigwaren-Hersteller Bürger aus Ditzingen bei Stuttgart will seine Preise erhöhen. Dabei läuft das Geschäft gut, gerade mit veganen Produkten.

Die Preise im Supermarkt für Maultaschen, Schupfnudeln oder Spätzle sollen steigen, zumindest jene Produkte des Teigwaren-Herstellers Bürger. Das Unternehmen aus Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass sich die Preise für Hauptrohstoffe teilweise verdoppelt und die Energiekosten sogar verdrei- bis vervierfacht hätten. Die Verhandlungen mit dem Handel zu höheren Preisen liefen zurzeit, erklärte Unternehmens-Chef Martin Bihlmaier. Bürger hat auch ein Werk in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall).

Mehr Geld für Energie und Rohstoffe

Zur Produktion von Teigwaren brauche man viel Energie, erklärte der Geschäftsführer des Familienunternehmens weiter. Alle Produkte müssten gekocht und anschließend wieder heruntergekühlt werden. "Wir sind extrem energieintensiv und vom Gas abhängig", so Bihlmaier. Um im Falle eines Mangels von Gas auf Öl umstellen zu können, habe die Firma Bürger Umbausätze für ihre Anlagen bestellt - Kostenpunkt 300 000 Euro. Für 2023 rechnet das Unternehmen bei gleichem Energiebezug damit, dass sich die Kosten mehr als verdoppeln. Auch die Kosten für Rohstoffe seien enorm gestiegen.

Trend zu veganen Maultaschen

Dennoch wachse das Unternehmen weiter. Bei den veganen Maultaschen etwa habe sich der Umsatz in den vergangenen drei Jahren verdreifacht. Ein Trend, der Bürger vor allem in den großen Städten einen guten Umsatz beschert. Das Unternehmen verzeichnete 2021 einen Umsatz in Höhe von 216,6 Millionen Euro. Ende 2021 beschäftigte Bürger 1012 Angestellte.