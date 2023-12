Eine der größten Korallen-Zuchtanlagen Europas befindet sich in Holzgerlingen. Neben dem Verkauf der Tiere geht es Inhaber Claude Schuhmacher auch darum, die Weltmeere zu schützen.

Elegant gleitet ein gelber Fisch durchs klare Wasser. Unter ihm schillern Korallen in den verschiedensten Farben. Diese Szene spielt sich aber nicht etwa am Great Barrier Reef in Australien ab, sondern in einem Salzwasser-Becken mitten im Holzgerlinger Industriegebiet (Kreis Böblingen). Auf einer Fläche von 150 Quadratmetern züchten Claude Schuhmacher und sein Team hier verschiedene Korallen. "Von ganz langsam wachsenden, die einen Millimeter im Jahr machen, bis zu schnell wachsenden, die durchaus zwölf bis 20 Zentimeter im Jahr wachsen können", erklärt Firmen-Chef Claude Schuhmacher.

Die gezüchteten Korallen verkauft der gelernte Schreiner an Privatpersonen, aber auch an Institutionen mit Schau-Aquarien. Die bunten Tiere sind hierzulande beliebt. Deutschland sei sogar eine führende Nation, sagt Schuhmacher: "Die Korallen-Haltung ist hier besonders stark gewachsen, weil eine Zeit lang die Haltung von speziellen Fischen verboten war. Dann haben sich manche Menschen auf Korallen konzentriert." Seine Firma züchtet seit 2001 Korallen, mittlerweile beschäftigt Schuhmacher über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seine Korallen-Zuchtanlage gehört zu den größten Europas.

Einzigartiges Labor für die anspruchsvolle Korallen

"Wir testen und prüfen, wie die Korallen sich vermehren lassen, und bringen diese Technologie auch wieder zurück in die Länder, in denen es Korallen-Riffe gibt - wie die Philippinen oder Indonesien", erklärt Schuhmacher. Durch das weitergegebene Wissen könnten Zuchtfarmen entstehen, die dabei helfen, Einkommen für die Einheimischen zu generieren. Fischer könnten dadurch auf destruktive Methoden verzichten, müssten also keine Korallen mehr aus dem Meer nehmen. Damit würden sich die Riffe auch langfristig und nachhaltig erhalten, erklärt Schuhmacher.

Claude Schuhmacher in seiner Korallen-Zucht-Anlage: Insgesamt gibt es rund 20.000 verschiedene Arten, in Holzgerlingen sind etwa 350 Korallen-Arten zu finden. Schuhmacher selbst ist durch einen Nebenjob in einem Aquaristik-Laden zu seiner Leidenschaft gekommen. SWR Beate Metschies

Korallen sind anspruchsvolle Tiere. Sie wachsen nur bei idealen Verhältnissen. Ob die an einem Ort herrschen, lässt sich in Holzgerlingen herausfinden - dank eines hauseigenen Labors. Hier können Wasserproben in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt und analysiert werden. "Weltweit gibt es etwa drei oder vier Labore, die das so ähnlich machen wie wir. So speziell sind wir ziemlich einzigartig", erzählt Claude Schuhmacher.

Unterstützung bei Renaturierung von Korallen-Riffen

Durch die Arbeit in ihrem Labor unterstützen sie auch die Forschung. "Wenn es darum geht, dass neue Zuchtmöglichkeiten an den Riffen in den Meeren geschaffen werden sollen, dann können wir prüfen, ob die Standorte geeignet für Korallenwachstum sind." Mithilfe von Claude Schuhmacher und seinem Team können so Riffe renaturiert werden.