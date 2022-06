Nach Problemen beim Straßenfest: Karussell in Backnang wird geprüft

Nach der technischen Störung eines Kettenkarussells beim Straßenfest in Backnang (Rems-Murr-Kreis) will der Hersteller es vor seinem nächsten Einsatz offenbar neu einstellen. Zweimal war das Fahrgeschäft beim Straßenfest am Wochenende stehengeblieben. Einmal mussten die Fahrgäste jedoch in 80 Metern Höhe 15 Minuten ausharren, beim anderen Mal 10 Minuten in 70 Metern Höhe. Das bestätigte der Schausteller Mark Roschmann dem SWR. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Am 7. Juni wurde in Vaihingen/Enz eine Frau in einem Fahrgeschäft aus einer Gondel geschleudert, weil sich wohl der Sicherheitsbügel gelöst hatte.