In Eislingen im Kreis Göppingen ist ein Mann von einem Skorpion gestochen worden. Das ist innerhalb von fünf Tagen schon der zweite Skorpion im Kreis.

Ein Skorpion hat einen Mann in Eislingen (Kreis Göppingen) in den Finger gestochen. Der 53-Jährige hatte den Skorpion in seiner Vespertasche gefunden. Daraufhin versuchte er das Tier mit einem leeren Honigglas zu fangen und wurde dabei vom Stachel erwischt.

Zwei Skorpione innerhalb von fünf Tagen

Die Beamten haben den Skorpion im Göppinger Tierpark abgegeben. Dort wohnt auch schon der Skorpion, der am Samstag in einem Mehrfamilienhaus in Göppingen gefunden wurde. Bei diesem wurde vermutet, dass er aus einem Urlaub eingeschleppt worden sein könnte. Sie habe ehrlich lachen müssen, als die Polizei schon wieder wegen einem Skorpion anrief, sagt Stefanie Ertl, Leiterin des Tierparks. Die beiden Skorpione würden sich in Farbe und Aussehen sehr stark ähneln. Sie sind etwa drei Zentimeter groß und gehören wahrscheinlich zu der selben Art aus Mexiko, schätzt Ertl.

"Zwei Skorpione in so kurzer Zeit - ich musste ehrlich lachen am Telefon, als die Polizei anrief."

Zusammenhang bei Skorpionen im Kreis Göppingen?

Glück gehabt: Skorpione sind zwar giftig, aber nicht alle gleich stark. Wie die Polizei mitteilte, seien die Stiche dieser Gattung eher mit einem Bienenstich vergleichbar. Wie der Skorpion in die Tasche des 53-Jährigen gekommen ist, sei bisher unklar. Es könnte sein, dass er auf einer Baustelle in Göppingen hineingekrabbelt ist. Dort habe die Tasche auf dem Boden gestanden.

Einen Zusammenhang zwischen den beiden gefundenen Skorpionen sieht die Polizei aber bislang nicht: das Einfamilienhaus und die Baustelle liegen rund vier Kilometer auseinander.