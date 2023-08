Skorpion in einem Göppinger Hausflur entdeckt

Alarm in einem Mehrfamilienhaus in Göppingen. Im Hausflur wurde ein giftiger Skorpion entdeckt. Ein mutiger Bewohner hat ihn eingefangen. Aber wie kam das exotische Spinnentier dort hin?

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Göppingen hat am Samstagabend im Hausflur einen Skorpion entdeckt. Der 37-jährige Mann hat das giftige, zirka drei Zentimeter große Tier eingefangen. Die alarmierte Polizei hat die Bewohner befragt, ob sich unter ihnen eventuell ein Halter exotischer Haustiere befindet. Da dies nicht der Fall war, geht die Polizei davon aus, dass das Tier wohl eingeschleppt wurde. Leute, die im Haus wohnen, waren erst kürzlich von einem Urlaub auf den Kanarischen Inseln zurückgekehrt.

Die Beamten nahmen den Skorpion in Obhut. Er wurde dem Tierpark Göppingen übergeben, dieser hat bereits zwei ähnliche Tiere in Pflege.

Exotische Kleintiere kommen in Autoreifen, Koffern oder Bananenkisten

Es kommt immer wieder vor, dass exotische Kleintiere wie zum Beispiel Spinnen oder Stechmücken (Tigermücke) aus fremden Regionen eingeschleppt werden. Manche reisen in Koffern oder auch in Bananenkisten mit. Die Larven von Stechmücken befinden sich auch gerne in kleinen Pfützen, die sich in Autoreifen bilden und nach Deutschland importiert werden.