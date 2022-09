Nach mutmaßlicher Geiselnahme in Geislingen: 26-Jähriger in U-Haft

Nach einer mutmaßlichen Geiselnahme in Geislingen ist ein 26-Jähriger in Untersuchungshaft. Laut Polizei soll der Mann eine 23-Jährige festgehalten und mit Waffen bedroht haben.

Weil er eine 23-jährige Frau in seine Wohnung gesperrt und misshandelt haben soll, sitzt ein 26 Jahre alter Mann nun in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass der Mann die 23-Jährige von der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bis Mittwochnachmittag in seiner Wohnung in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) festhielt, sie bedrohte, schlug und misshandelte - unter anderem mit einem Messer und einer Schreckschusspistole.

Bekannter verständigte die Polizei

Erhebliche Verletzungen der Frau schienen diesen Verdacht zu bestätigen, so die Ermittler. Die 23-Jährige hatte am Mittwoch einem Bekannten per Messenger mitgeteilt, dass sie von dem 26-Jährigen festgehalten werde. Daraufhin hatte der Bekannte die Polizei verständigt.

Festnahme durch Spezialkräfte

Spezialkräfte nahmen den 26-Jährigen fest und entdeckten die verletzte Frau in der Wohnung. Zunächst hieß es, bei dem Täter handle es sich um den Ex-Freund des Opfers. Am Donnerstag teilte die Polizei dann mit, dass die beiden eine Beziehung pflegten. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl gegen den Mann wegen mutmaßlicher Geiselnahme.