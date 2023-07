Wenige Teilnehmer bei "Fridays for Future"-Demo in Stuttgart

"Fridays for Future" hat am Mittwochnachmittag erneut in Stuttgart demonstriert. Die Bewegung wollte damit Druck auf die Stadt Stuttgart ausüben, die eigenen Klima-Ziele noch entschiedener umzusetzen.

Bei einer Demonstration mit anschließender Kundgebung hat die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" am Mittwoch die Stadt Stuttgart kritisiert. Vor einem Jahr hatte der Gemeinderat beschlossen, dass Stuttgart bis 2035 klimaneutral werden soll. Die Umsetzung dieses Beschlusses sei bislang aber nicht hinreichend umgesetzt, so "Fridays for Future". Die Bewegung hatte sich den Mittwoch als Tag für ihre Demonstration ausgewählt, weil am Nachmittag die letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause stattfindet. "Genau da wollen wir gemeinsam ein Zeichen setzen, um den lokalen Entscheidungsträger*innen zu zeigen, dass wir deren Schritte genau beobachten", heißt es auf der Instagram-Seite von "Fridays for Future Stuttgart". Deutlich weniger Demonstrierende als erwartet Zu dem Demonstrationszug und der anschließenden Kundgebung kamen etwa 250 Menschen, deutlich weniger als erwartet. Angemeldet waren 1.000 Teilnehmer.