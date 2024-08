Am Wochenende werden wieder Tausende mit Campingstühlen und Picknickdecken in Ostfildern erwartet - zum Feuerwerksfestival "Flammende Sterne". Die Wetteraussichten spielen mit.

Zum 20. Mal findet an diesem Wochenende in Ostfildern (Kreis Esslingen) das Feuerwerksfestival "Flammende Sterne" statt. Pyrotechnik-Teams aus der ganzen Welt kommen in den Scharnhauser Park und zeigen ihre Shows. Auch in diesem Jahr treten wieder drei internationale Teams gegeneinander an.

Drei Feuerwerk-Shows an drei Abenden bei "Flammenden Sternen"

33 verschiedene Feuerwerksfirmen aus 28 unterschiedlichen Nationen und allen Kontinenten haben laut Veranstalter in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Besucherinnen und Besucher zum Staunen gebracht. Von Freitag bis Sonntag (23. bis 25. August) soll es auch in diesem Sommer pro Abend einen Wettbewerbsbeitrag zu sehen geben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten alle die gleichen technischen Grundvoraussetzungen und das gleiche Budget zur Verfügung, so der Veranstalter. Was sie daraus machen, liege in ihrer Hand. Eine Jury bewertet die Shows nach unterschiedlichen Kriterien und vergibt dafür Punkte.

Team aus Kreis Böblingen eröffnet Festival in Ostfildern

Den ersten Festivalabend eröffnet in diesem Jahr ein Team aus Deutschland. Ab 22:15 Uhr zeigen die Pyrotechniker von "Innovative Pyrotechnik" aus Ehningen (Kreis Böblingen) ihre Show. Am Samstagabend folgt ein Team aus Spanien und den Abschluss machen am Sonntag Feuerwerker aus Kanada. Danach findet die Siegerehrung statt.

Neben dem Wettbewerb sollen auf mehreren Bühnen Livebands spielen und Feuerkünstler und Artistinnen und Artisten die Besucherinnen und Besucher unterhalten. Für Familien gibt es Spiele und Mitmachaktionen, außerdem sind wieder verschiedene Gastronomen vor Ort. Tickets gebe es unter anderem auf der Internetseite des Festivals zu kaufen, aber auch an der Abendkasse. Veranstalter Jürgen Wünsche geht davon aus, dass wieder viele Menschen kommen werden: "Die Wetterprognosen sind in diesem Jahr zumindest für den Freitag und Samstag sehr gut." Im vergangenen Jahr waren 25.000 Besucher gekommen.

Verbessertes Sicherheitskonzept nach Unwetter im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr war der Platz im Scharnhauser Park wegen eines Gewitters geräumt worden. Das hatte für Kritik gesorgt, weil viele Besucherinnen und Besucher die Schutzräume nicht gefunden hatten. In diesem Jahr sei nachgebessert worden, so der Veranstalter. "Wir haben festgestellt, dass die Beschilderung zu den Schutzräumen nicht so gut war, dass die Menschen den Weg gleich gefunden haben", so Jürgen Wünsche. Außerdem habe man die Security und das Personal besser geschult, sodass Fragen schneller und präziser beantwortet werden könnten.

Anfahrt mit Bahn oder Auto zu "Flammenden Sternen"

Der Veranstalter empfiehlt mit dem Öffentlichen Nahverkehr anzureisen. Die Flammende Sterne-Tickets gelten für die An- und Abreise im Verkehrsverbund VVS. Nach Ostfildern fahren die U-Bahn-Linien U7 und U 8. Drei Haltestellen sind nahe des Veranstaltungsgeländes: "Parksiedlung", "Scharnhauser Park" und "Kreuzbrunnen".

Damit eine reibungslose An- und Abfahrt gewährleistet werden kann, will die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) mehr Bahnen einsetzen und den Takt verdichten. Für Autofahrer sind am Veranstaltungsgelände Parkflächen ausgewiesen. Alternativ könnten aber auch die Park & Ride-Parkplätze entlang der Stadtbahnlinie genutzt und die letzten Meter in den Scharnhauser Park mit der Bahn fahren werden, so der Veranstalter.