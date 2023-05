Festnahme in Leinfelden-Echterdingen nach versuchtem Totschlag

In Leinfelden-Echterdingen ist ein Mann wegen versuchten Totschlags festgenommen worden. Der 38-Jährige soll bei einem Streit auf einen Kontrahenten eingestochen haben.

Die Polizei hat in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einen 38-Jährigen festgenommen. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Am späten Dienstagabend hatte es in Echterdingen eine Auseinandersetzung zwischen dem 38 Jahre alten Tatverdächtigen und einem 32 Jahre alten Mann gegeben. Dabei soll der Festgenommene mehrfach mit einem spitzen Gegenstand auf seinen Kontrahenten eingestochen haben, sodass dieser schwer verletzt wurde und in einer Klinik behandelt werden musste. Inzwischen ist er nicht mehr in Lebensgefahr.

Streit war offenbar Beziehungstat

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich der 38-Jährige und seine Freundin mit dem Opfer zu einer Aussprache getroffen. Das Opfer soll zuvor mit der Frau in einer Beziehung gewesen sein. Darin sehen die Ermittler auch den Grund des Streits. Der Verdächtige wurde kurz nach der Auseinandersetzung in der Wohnung seiner Freundin festgenommen. Er soll am Mittwoch einem Haftrichter am Amtsgericht Nürtingen vorgeführt werden.