Stadtwerke Esslingen warnen vor Bakterien im Leitungswasser

Das Trinkwasser in Teilen Esslingens ist aktuell bakteriell verunreinigt. Weil das Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann, gibt es ein Abkochgebot für die betroffenen Bereiche.

Im Leitungswasser in den Esslinger Stadtteilen Hohenkreuz, St. Bernhardt, Kennenburg, Serach, Stadtmitte und im Hasenreinweg sind bei einer Kontrolle am Mittwoch Bakterien nachgewiesen worden, die laut Gesetz nicht im Trinkwasser vorkommen dürfen. Das Wasser in den betroffenen Gebieten wird nun gechlort. Durch die nachgewiesenen coliformen Bakterien sei eine Gefahr für die Gesundheit nicht auszuschließen, teilten die Stadtwerke Esslingen mit.

Bürger sollen Nachbarn informieren

Die Bürgerinnen und Bürger werden im Auftrag des Gesundheitsamtes dazu aufgerufen, ihre Nachbarinnen und Nachbarn wegen der Bakterien zu informieren und das Leitungswasser abzukochen. Nur so soll das Wasser zum Trinken oder in der Küche verwendet werden. Nach dem Aufkochen - empfohlen wird dazu ein Wasserkocher - soll es mindestens zehn Minuten abkühlen.

Während zum Zähneputzen oder zum Geschirr spülen nur das abgekochte Wasser verwendet werden soll, könne etwa für die Toilettenspülung oder zum Gießen auch das verunreinigte Wasser genutzt werden, so die Stadtwerke.

Wie geht es mit dem Leitungswasser in Esslingen weiter?

In den betroffenen Zonen werde das Ortsnetz in den nächsten Tagen desinfiziert, so die Stadtwerke. Die Keime im Wasser sollen abgetötet werden. Dazu werde das Wasser gechlort und könne entsprechend nach Chlor riechen. Für Aquarien sei es möglicherweise nicht geeignet, weil es die vorhandene Bakterienflora im Aquarium-Wasser beeinflussen könne.

Sobald die Trinkwasserversorgung wiederhergestellt ist, wollen die Stadtwerke die Betroffenen laut einer Mitteilung umgehend informieren. Erst dann soll das Leitungswasser wieder normal verwendet werden.