Keine Messer in Waffenverbotszone entdeckt

Erstmals galt in den Nächten auf Samstag und Sonntag die neue Waffenverbotszone in der Stuttgarter Innenstadt. Die Polizei entdeckte bei zufälligen Kontrollen keine Verstöße.

In den ersten Nächten der Waffenverbotszone in der Stuttgarter Innenstadt sind der Polizei keine verbotenen Messer oder andere Waffen aufgefallen.

Wie angekündigt hatte die Polizei in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag Menschen in der Innenstadt nicht gezielt auf die Einhaltung der Waffenverbotszone kontrolliert. Im Rahmen der übliche Polizeiarbeit sei aber überprüft worden, ob Waffen, Messer oder andere verbotene Gegenstände wie Schlagringe, Sensen, Elektroschocker oder Baumschneidewerkzeug mitgeführt wurden.

Kontrollen störungsfrei verlaufen

Es seien dabei keine dieser innerhalb der Zone verbotenen Gegenstände entdeckt worden, teilte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei dem SWR am Sonntag mit. Rund um diese Kontrollen habe es demnach keine Vorfälle gegeben, erklärte er weiter.

Erste Waffenverbotszone Baden-Württembergs

Die Stadt Stuttgart hat als erste Stadt in Baden-Württemberg eine Waffenverbotszone in den Nächten auf Samstag und Sonntag eingeführt. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen. Die Stadt verspricht sich von diesen Maßnahmen eine präventive Wirkung, so Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU). Vor allem die Zahl von Messerdelikten soll so wirksam reduziert werden, hieß es im Vorfeld.