Landeshauptstadt Stuttgart meldet höchste Corona-Inzidenz landesweit

Die Inzidenzen bei den Corona-Infektionen in der Region Stuttgart liegen unter dem landesweiten Schnitt von 465 – mit Ausnahme der Landeshauptstadt selbst. So weist Stuttgart den Zahlen des Landesgesundheitsamtes von Mittwoch zufolge eine Sieben-Tage-Inzidenz von 784 aus. Das ist derzeit der höchste Wert in ganz Baden-Württemberg. Im Landkreis Göppingen liegt der Wert indes bei 284, es ist landesweit einer drei niedrigsten. Generell gehen die Infektionszahlen um 6,7 Prozent im Vergleich zum Vortag zurück. Dennoch melden die Gesundheitsämter in der Region Stuttgart vier Fälle, in denen Menschen mit oder an einer Corona-Infektion verstorben sind.