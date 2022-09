In Stuttgart sind am Samstag etwa 500 Teilnehmer im Rahmen der Trans* Pride mit einer Kundgebung unter dem Motto "My life, my choice! Selbstbestimmung jetzt!" durch die Stadt gegangen.

Etwa 500 Teilnehmende demonstrierten bei der Trans* Pride in Stuttgart. SWR Die Veranstaltung wurde von dem Verein Mission Trans* und Partnervereinen organisiert. SWR Das Ziel der Trans* Pride: die Sichtbarkeit für Transpersonen und für ihre Anliegen erhöhen. SWR Die Abschlusskundgebung auf dem Schlossplatz fand bei Regen statt. SWR