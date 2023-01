Unbekannte sind im Kreis Ludwigsburg in mehrere Feuerwehrhäuser eingebrochen. Die Feuerwehr spricht von einem "Angriff auf Rettungskräfte".

Bei Einbrüchen in Feuerwehrhäuser im Landkreis Ludwigsburg haben Unbekannte wichtiges Einsatzgerät gestohlen. In Vaihingen/Enz wurde der Diebstahl im Feuerwehrgerätehaus vergangene Woche per Zufall entdeckt, erzählte Kommandant Thomas Korz dem SWR am Montag.

Großes Schneidewerkzeug gestohlen

Ein Einsatzfahrzeug sollte in die Werkstatt gebracht werden. Dabei sei den Feuerwehrkräften die aufgebrochene Eingangstüre aufgefallen. Gestohlen wurde ein akkubetriebenes "Kompaktmodul" mitsamt der Akkus. Mit dem Gerät kann man hydraulisch schneiden und pressen. Es wird unter anderem bei Verkehrsunfällen und zur Befreiung von Menschen oder Tieren eingesetzt.

"Wir müssen uns darauf verlassen, dass unsere Fahrzeuge komplett und einsatzbereit sind."

Ersatz für die Geräte konnte noch nicht beschafft werden, sagte der Feuerwehrkommandant. Die aktuelle Rettung sei aber nicht gefährdet. Bei einem eventuellen Einsatz müsse nun das Scheren- und Pressengerät von einem anderen Fahrzeug verwendet werden. Das sei jetzt aber nur möglich, weil der Diebstahl rechtzeitig entdeckt wurde, so Kommandant Korz weiter. "Wenn man es nicht gleich bemerkt hätte und man hätte es beim Einsatz gebraucht, dann wäre es einfach nicht da gewesen."

"Das ist eine andere Art des Angriffs auf Rettungsdienste"

Neben Vaihingen/Enz waren weitere Feuerwehrgerätehäuser im Landkreis Ludwigsburg Ziel der Einbrecher. Auch in Ludwigsburg wurde wichtiges Gerät gestohlen. Der Schock sitze tief bei den Feuerwehren, so Feuerwehrkommandant Korz. Zwar gebe es bei ihnen kein Problem mit Gewalt gegen Rettungskräfte wie in anderen Regionen in Deutschland, aber auch diese Einbruchsserie sei ein Angriff auf diejenigen, die eigentlich nur helfen wollen. "Das trifft uns natürlich schon."

Geldautomaten mit Feuerwehr-Werkzeug geknackt?

Der Sprecher der Polizei Ludwigsburg, Steffen Grabenstein, kann zur laufenden Ermittlung keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei prüfe allerdings einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen und einer weiteren Tat: In Freiberg am Neckar haben unbekannte Täter einen Geldautomaten geknackt, mutmaßlich mit einem hydraulischen Modul. Gegenstand der Ermittlungen sei jetzt die Frage: Gibt es einen Zusammenhang mit den Einbrüchen in die Feuerwehrgerätehäuser?

Videoüberwachung für Gerätehäuser?

Die Feuerwehr in Vaihingen/Enz will ihr Gerätehaus nun besser sichern. Kommandant Korz schließt dabei auch Videoüberwachung und Alarmanlagen nicht aus. Bis das so weit ist, werden die Feuerwehrkräfte verstärkt auf die Sicherung ihrer Geräte achten, damit ihnen nicht weitere Werkzeuge abhanden kommen - Werkzeuge, die im Notfall Leben retten sollen.