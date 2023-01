Männer greifen vor Disko Polizisten an

per Mail teilen

Mehrere Männer haben in Pirmasens auf Polizisten eingeschlagen und versucht, die Arbeit der Beamten zu behindern. Gegen sie sind Strafverfahren eingeleitet worden.

Es war bereits sieben Uhr am Sonntagvormittag als die Polizei zu einer Schlägerei vor einer Disko in Pirmasens gerufen wurde. Als die Beamten eintrafen, fanden sie nach eigenen Angaben mehrere sich am Boden prügelnde Personen vor.

Mann prügelt auf Polizisten ein

Um die Streithähne zu trennen, setzte die Polizei Pfefferspray ein. Daraufhin habe, so die Polizei, ein 24-Jähriger einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zwei weitere Männer hätten die Beamten beleidigt und zudem die Arbeit der Polizei behindert. Um Angriffe von den beiden Männern zu verhindern, mussten die Polizisten sie am Boden fixieren. Bei der Prügelei wurden die drei Männer und ein Polizist leicht verletzt.

Männer aus Pirmasens waren betrunken

Anschließend wurden die Männer aus Pirmasens zur Ausnüchterung mit auf die Wache genommen. Dort wurden Alkoholtests gemacht. Die ergaben, dass die Männer rund 1,7 bzw. 1,8 Promille Alkohol im Blut hatten. Dem 24-Jährigen, der dem Polizisten den Faustschlag versetzt hatte, wurde eine Blutprobe abgenommen. Gegen alle drei wurden Strafverfahren eingeleitet.