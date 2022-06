Vollsperrung A81 am Wochenende

Am Wochenende werden zwischen Böblingen und Sindelfingen neue Stahlträger für eine Brücke eingesetzt. Daher wird die A81 in diesem Bereich ab Freitagnacht voll gesperrt. Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen. Die A81 wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Sindelfingen-Ost gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Sperrung erfolgt von Freitag 22 Uhr bis Montag 5 Uhr. Der Grund dafür ist die sechsspurige Erweiterung der Autobahn bei Böblingen und Sindelfingen. Um die neuen Spuren bauen zu können, müssen alle Brücken über die Autobahn erneuert werden. An diesem Wochenende werden Stahlträger für die Kreisstraßenbrücke zwischen Böblingen und dem Stadtteil Dagersheim neu eingezogen. Zeitgleich wird ein Traggerüst für eine neue Eisenbahnbrücke aufgebaut.