Bis 2035 fehlen in Baden-Württemberg angesichts steigender Schülerzahlen tausende Lehrkräfte, so eine neue Studie der GEW. Die Kultusministerin zeigt sich unbeeindruckt.

Dass es in Baden-Württemberg an Lehrkräften fehlt, ist bekannt. Bis 2035 könnte sich das Problem aber nochmals massiv verschärfen. Zu dem Schluss kommt eine neue Studie im Auftrag der Bildungsgewerkschaft GEW. Der Bildungswissenschaftler Klaus Klemm hat dafür die steigenden Schülerzahlen geprüft und errechnet, dass in den nächsten 13 Jahren mehrere tausende Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Am Freitag will GEW-Landeschefin Monika Stein die Studie vorstellen und Vorschläge machen, wie das Land gegensteuern kann.

Kultusministerin: Land hat bereits Maßnahmen ergriffen

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) zeigt sich unbeeindruckt von dem Ergebnis. Eine Modellrechnung des Kultusministeriums hatte 2019 ebenfalls ergeben, dass in den kommenden Jahren tausende Lehrkräfte im Land fehlen, das Ministerium geht von rund 10.000 bis 2030 aus. Schopper verwieß auf die bereits ergriffenen Maßnahmen des Landes: "Wir haben die Studienkapazitäten in den Lehrämtern erhöht, die von dem Mangel an Lehrkräften besonders betroffen sind, und wir nehmen auch über die Kapazitätsgrenzen hinaus Studienanfänger in den Lehrämtern auf."

So seien die Studienplätze für angehende Grundschullehrkräfte fast verdoppelt worden. In der Sonderpädagogik werde ein neuer Studiengang in Freiburg hinzukommen, wodurch weitere 175 Plätze geschaffen werden. "Die Ausbildung mit Studium und Referendariat dauert aber", räumte Schopper ein. Kurzfristig sollen auch Quereinsteiger mit entsprechender Berufserfahrung, wie etwa Sozialpädagogen, entlasten.