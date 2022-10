Münstertal: 14-jähriger seit über zwei Jahren nicht in der Schule

Ein 14-jähriger Rollstuhlfahrer kann wegen Corona nicht in den Präsenzunterricht, jetzt fehlt ihm eine inklusive Schulbegleitung.

Die Johanniterschule in Heitersheim, die der 14-jährige Justin besucht, ist mit ihrer gesamten Infrastruktur auf Inklusion angelegt. Sie verfügt über ebenerdige Klassenräume, Fahrstühle und rollstuhlgerechte Toiletten. Alle hatten spätestens nach den Sommerferien mit der Rückkehr Justins in den Präsenzunterricht gerechnet. Die Schulleitung setzt sich persönlich für die Suche nach einer Begleitperson ein. Trotzdem hat sich bisher nichts getan.

Schulbegleitung- bundesweit ein Problem

Justin sitzt täglich allein zuhause und lernt am Tablet. Er ist kein Einzelfall. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber die Sozialverbände und Kultusministerien registrieren bereits seit Jahren einen steigenden Bedarf an inklusiver Schulbegleitung.

Bezahlung selten höher als Mindestlohn

Die meisten Träger arbeiten nicht mit nicht ausgebildeten Hilfskräften, obwohl in vielen Fällen pädagogische oder pflegerische Erfahrung notwendig wäre. Dementsprechend niedrig ist die Bezahlung und geht selten über den Mindestlohn hinaus, so Dorothee Czennia, Sozialreferentin beim Sozialverband VDK. In den Ferienzeiten erhielten Schulbegleiter in der Regel keine Vergütung oder ihre Bezahlung wird auf das Jahr umgerechnet. Aus diesen Gründen sei der Job wenig reizvoll. Hinzukommt, dass viel weniger junge Leute als früher sich beim Bundesfreiwilligendienst verpflichten.

Justin hat ein verbrieftes Recht auf Inklusion

Die Schulträger müssten systematischer sicherstellen, dass auch neben regulären Lehrkräften auch Sonderpädagogen oder heilpädagogische Fachkräfte vorhanden sind, die dann den Schulbesuch sicherstellen können, so Dorothee Czennia vom VdK.

"In Deutschland unterliegen alle Schülerinnen und Schüler der Schulpflicht und die Schule ist verpflichtet, diese umzusetzen und damit das Grundrecht auf Bildung in jedem Einzelfall sicherzustellen."

Der Schulleiter der Johanniterschule Dirk Lederer sieht hier auch die einzelnen Länder in der Pflicht. Die Schulträger können allein die nötigen Mittel oft nicht aufbringen. Wenn es ernst gemeint sein soll mit der Inklusion, müssen die Möglichkeiten eben geschaffen werden, meint er.

VdK schlägt Pool-Modell vor

Der VDK schlägt hierzu ein Lösungsmodell vor: Das geht auch mit Pool-Modellen. Die individuell über die Eingliederungshilfe beantragten Schulbegleiter sollten auf die Fälle beschränkt werden, in denen Schüler*innen aufgrund der Behinderung tatsächlich eine Einzelfallhilfe benötigen. Für Justin und seinen Vater zeigt sich bisher allerdings noch kein Hoffnungsschimmer.