Mercedes-Benz rechnet damit, in den nächsten Jahren weniger reine E- oder Hybrid-Autos zu verkaufen als bisher angenommen. Auf der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag hat der Autobauer die Erwartungen für die nächsten Jahre nach unten korrigiert. Außerdem stellte der Konzern hat seine Geschäftszahlen für 2023 vor. Mercedes-Benz verkaufte zwar mehr E-Autos als noch 2022, doch mit zwölf Prozent ist der Anteil am Gesamtumsatz nach wie vor gering.