Rettungssanitäter Tübingen/Ulm

KERNSATZ: Wir begleiten Rettungssanitäter vom DRK Ulm Heidenheim an diesem Montagmorgen. Wie ist ihr Alltag? Wie begegnen ihnen die Menschen? Haben sie schon selbst Vorfälle wie Gewalt, Anfeindungen, Respektlosigkeit erlebt? Was macht es mit ihnen (Menschen, die nur helfen wollen), dass es immer wieder Angriffe auf Rettungskräfte gibt? Was denken sie über diesen Gipfel? Kleine, tagesaktuelle Reportage, die auch ein wenig "Reporterglück" verlangt: Wenn die Sanitäter zum Einsatz ausrücken, können wir mit.