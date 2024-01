per Mail teilen

Drei Bauarbeiter aus dem Kreis Böblingen sind am Donnerstagabend für ihre Zivilcourage geehrt worden. Die Männer waren Ende Oktober einem Jungen zu Hilfe geeilt, der offenbar entführt werden sollte. Der Oberbürgermeister von Böblingen, Stefan Belz (Grüne), überreichte den Sonderpreis an Zeki Yasik und seine Kollegen. Die Bauarbeiter hatten die Hilferufe des Jungen gehört, dessen Entführer ihn in einem Auto eingesperrt hatte und befreiten ihn.