An einem Bildungszentrum in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) sind am Freitag viele Schülerinnen und Schüler durch Reizgas verletzt worden. Für die Polizei war es ein Großeinsatz.

In einem Bildungszentrum in Filderstadt (Kreis Esslingen) sind am Freitag 86 Kinder und Jugendliche verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass in der Schule Reizgas versprüht wurde, vermutlich Pfefferspray. Das Bildungszentrum mit Realschule befindet sind in Bonlanden, dem zweitgrößten Stadtteil von Filderstadt. Zwölf Schüler mussten ins Krankenhaus Die Betroffenen klagten laut Polizei über Augen- und Atemwegsreizungen. Laut einem Polizeisprecher mussten zwölf Schüler ins Krankenhaus gebracht werden. Als die ersten Beschwerden bekannt wurden, seien Teile des Gebäudes geräumt worden. Für Polizei und Rettungskräfte sei es ein Großeinsatz gewesen. Die Polizei ermittelt, wer hinter dem Vorfall stecken könnte.