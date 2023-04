Die Caritas im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald versucht einen eigenen Weg, um an neues Personal zu kommen: Ein Pflege-Crashkurs in zehn Tagen soll absolute Laien zu Hilfskräften ausbilden. Sie sollen danach zumindest die einfachsten Tätigkeiten in Heimen übernehmen und so Pflegerinnen und Pfleger entlasten können.