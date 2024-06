Kennenlernen vor Olympia - deutsch-französisches Sportfest in Karlsruhe

Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Paris findet in Karlsruhe das erste deutsch-französische Schulsportfest statt. Mehr als 100 deutsche und französische Schülerinnen und Schüler sind beteiligt.

Viele Schülerinnen und Schüler wissen nicht so richtig, was sie erwartet, am ersten Tag des deutsch-französischen Schulsportfests in Karlsruhe. Aus ganz Baden-Württemberg sind sie gekommen und aus dem Elsass. Auf dem Gelände des SSC Karlsruhe spielen sie bei strahlendem Sonnenschein Basketball oder Badminton. Oder sie klettern in der Halle des Deutschen Alpenvereins (DAV) nebenan. Veranstalter ist das Kultusministerium Baden-Württemberg.