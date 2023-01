BW-Landwirtschaftsminister Hauk für Abschaffung des Haltbarkeitsdatums

In Deutschland landen viele eigentlich noch essbare Lebensmittel im Müll. Dagegen will Landwirtschaftsminister Hauk nun vorgehen. Er ist aber gegen einen Vorschlag von Bundesebene.

Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hat sich für eine Abschaffung des Mindesthaltbarkeitsdatum auf Lebensmitteln ausgesprochen. Immer noch würden zu viele Lebensmittel weggeworfen, die im Mülleimer nichts verloren hätten, so der Minister.

Dieser Verschwendung will Hauk nun entgegenwirken. Lebensmittel sollten in Zukunft nur noch mit dem Produktionsdatum gekennzeichnet werden, so sein Vorschlag. Diesen und weitere Alternativen will Hauk als neuer Vorsitzender der Verbraucherschutzministerkonferenz nun mit Bund und Ländern diskutieren.

Straffreies "Containern" lehnt Hauk ab

Den Vorschlag von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), das sogenannte Containern, also die Mitnahme von bereits weggeworfenen Lebensmitteln aus Abfallcontainern, nicht mehr zu bestrafen, lehnt Hauk dagegen ab. "Wer noch verzehrfähige Lebensmittel aus Abfallbehältern retten will, sollte dafür nicht belangt werden", hatte Özdemir der "Rheinischen Post" gesagt. Nach Ansicht Hauks liegt in einem solchen Fall aber Diebstahl vor. Das Ziel müsse eher sein, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden, sagte der Landesminister.

Verstärkte Verbraucherbildung an Schulen gefordert

Um die Lebensmittelverschwendung deutschlandweit zu reduzieren, müssten laut Hauk bereits Jugendliche an Schulen stärker für das Thema sensibilisiert werden. Neben einer höheren Verbraucherbildung will sich der Minister in der Verbraucherschutzministerkonferenz auch für eine Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher bei Energiekosten stark machen. Baden-Württemberg übernimmt den Vorsitz der Konferenz für das ganze Jahr 2023.