per Mail teilen

Im Nordschwarzwald ist der Winter für eine kurze Stippvisite zurück. In der Nacht hat es unter anderem am Mummelsee bei Seebach (Ortenaukreis) angefangen zu schneien. Am Morgen lagen dort etwa fünf Zentimeter pappignasser Neuschnee - ideal zum Schneemann bauen. Die Räumdienste sind im Dauereinsatz. Wer schon Sommerreifen aufgezogen hat, sollte die Höhenlagen meiden.